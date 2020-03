Les jugadores de l'Uni Girona mostren com entrenen des de casa

Les competicions de bàsquet es van aturar a causa del Coronavirus, però les jugadores de l'Spar Citylift Girona no s'aturen. En un vídeo compartit a les xarxes socials, l'equip mostra com les jugadores segueixen entrenant des de casa.



Andreu Comas, preparador físic de l'Uni Girona, explica els exercicis que realitzen jugadores com Laia Palau, Núria Martínez o Magali Mendy des de casa per mantenir-se en forma durant aquesta aturada obligada.





? VIDEO | Els entrenaments de l'Spar Citylift Girona des de casa@andreucomas, preparador físic de l'equip, ens explica com es mantenen en forma les jugadores en dies de confinament.



Podeu provar-ho vosaltres també!



??https://t.co/58qvk6k0cF — Spar Citylift Girona (@unigirona) March 24, 2020