La Lliga i la Federació acorden la suspensió de tot el futbol fins a nou avís

Des que es va aturar la Lliga i la resta de competicions de futbol per culpa de la crisi sanitària del COVID-19, s'han fet un piló d'especulacions sobre quan es podria reprendre l'activitat. De fet, ningú sap amb certesa si es podrà acabar la temporada actual. De moment, però, l'únic que és segur és que l'Eurocopa i la Copa Amèrica han quedat ajornades fins a l'any vinent i, des d'ahir, que no hi ha cap data prevista per al retorn a la competició al futbol estatal. La Lliga i la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) van anunciar que les competicions no es reprendran fins que així ho dictaminin les autoritats i no hi hagi «cap risc per a la salut».

«La Comissió de Seguiment prevista en el vigent Conveni de Coordinació RFEF-LaLliga acorda la suspensió de les competicions professionals de futbol fins que les autoritats competents del Govern d'Espanya i de l'Administració General de l'Estat considerin que es poden reprendre i això no suposi cap risc per a la salut», van indicar els dos organismes en un comunicat conjunt. A més a més de Primera i Segona Divisió, també queda suspesa la resta de futbol, tant Segona B com Tercera, com la resta de categories inferiors que depenen de la Federació Catalana. Al Girona ja se li han suspès els partits contra Las Palmas, Racing i aquesta setmana també el de l'Elx. La represa de la competició és tota incògnita i dependrà, doncs, del govern.

La crisi sorgida pel coronavirus va provocar la suspensió el passat 12 de març de la Lliga Santander i la Lliga SmartBank, mentre que dies abans la RFEF ja havia ordenat la cancel·lació de totes les competicions de caràcter no professional. La setmana passada, la UEFA va decidir ajornar a 2021 l'Eurocopa prevista per als mesos de juny i juliol per afavorir la possible conclusió dels tornejos domèstics i el president de La Lliga, Javier Tebas, havia mostrat el seu optimisme en els mitjans sobre que l'activitat futbolística es podria reprendre a mitjans de maig i concloure abans de juliol.

D'aquesta manera queda paralitzada tota activitat futbolística fins que el Govern aixequi les mesures de seguretat. En aquest sentit, La Lliga va anunciar que donarà suport i ajudarà els clubs que hagin de veure's obligats a fer ERTOs a les seves plantilles per culpa de la disminució dels ingressos durant aquest temps.