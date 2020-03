Suspesos oficialment els Jocs de Tòquio

El Comitè Olímpic Internacional (COI) i el Govern del Japó han acordat avui ajornar aproximadament un any els pròxims Jocs Olímpics, davant l'impacte generat en la preparació dels atletes per la pandèmia de coronavirus.

Així ho han decidit el primer ministre japonès, Shinzo Abe, i el president del COI, Thomas Bach, en una conversa telefònica que han mantingut avui, en què hi han estat presents altres representants de les autoritats esportives i polítiques del Japó.

«Japó, com a país amfitrió, sota les actuals circumstàncies, ha proposat que (el COI) estudiï si es poden ajornar prop d'un any (els JJOO) perquè els atletes puguin tenir les millors condicions», va dir Abe en declaracions als periodistes. «Bach em va respondre que hi està d'acord en un cent per cent», ha afegit, i ha assenyalat: «Així que hem arribat a l'acord de celebrar els JJOO a Tòquio no més enllà de l'estiu de 2021».

Diferents federacions esportives i comitès olímpics nacionals han demanat en els últims dies l'ajornament de Tòquio 2020 a causa de l'extensió de la Covid-19 i la impossibilitat que els atletes puguin preparar-se adequadament. Diumenge passat el COI va dir que començava a analitzar la possibilitat d'un ajornament, però va fixar un termini màxim de quatre setmanes per adoptar una decisió final.

Tot i això, segons el que va informar Abe després de la seva conversa telefònica amb Bach, ja hi ha una decisió de les dues parts per ajornar per un any les competicions olímpiques.