El CSD accelera les ajudes a les federacions per valor de 50 milions

El Consell de Ministres va autoritzar ahir al Consell Superior d'Esports (CSD) la convocatòria dels ajuts a les federacions esportives espanyoles per a l'any 2020, una partida que supera els 50 milions de ?, dels quals 1,3 aniran destinats per als esportistes. La secretària d'Estat per a l'Esport, Irene Lozano, va destacar la «importància vital que tenen aquestes ajudes per a les federacions». «L'exectiu vol accelerar els tràmits per a la concessió en un moment delicat per a les federacions, primer per les restriccions pressupostàries i per la COVID-19.