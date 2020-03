Els Jocs de Tòquio, ajornats

Punt i a part a Tòquio 2020. Els organitzadors dels Jocs Olímpics, que s'havien de celebrar enguany, juntament amb el Comitè Olímpic Internacional (COI), van arribar ahir a una entesa per endarrerir aquest esdeveniment esportiu fins l'estiu del 2021. La culpa la té la pandèmia de coronavirus. És el veredicte més esperat després del munt de rumors que s'han anat acumulant amb el pas dels dies. Els esdeveniments, això sí, s'han precipitat des que el passat diumenge el COI es posés un termini de quatre setmanes per decidir si els Jocs finalment mourien les seves dates o no, i si fos així, de triar una nova data.

No han hagut de passar ni tres dies des d'aquell anunci perquè totes les parts implicades hagin trobat una resolució comuna, la qual cosa s'ha vist accelerada per l'evolució d'un virus que s'estén per tot el planeta. També hi han ajudat les pressions dels atletes, federacions esportives i organismes olímpics nacionals, que han anat en augment.

A tot això, els Jocs de Tòquio s'acabarien celebrant «després del 2020, però no més enllà de l'estiu del 2021», segons l'acord entre el primer ministre del Japó, Shinzo Abe, i el president del COI, Thomas Bach, en una conversa telefònica que tots dos van mantenir ahir i en la qual també van participar representants de les autoritats esportives i polítiques del país nipó. «Com a país amfitrió i sota les actuals circumstàncies, el Japó ha proposat que el COI estudiï si es poden ajornar els Jocs prop d'un any perquè els atletes puguin tenir les millors condicions possibles», va declarar Abe.

«En les actuals circumstàncies, i basant-nos en les dades de l'Organització Mundial de la Salut, el president del COI i el primer ministre del Japó hem arribat a la conclusió que els JJOO de la XXXII Olimpiada a Tòquio s'han de canviar a una data més enllà del 2020 però no posterior a l'estiu del 2021», dictava per la seva banda el COI en un comunicat.

Amb aquesta mesura el que es vol és «protegir la salut dels atletes, de les altres persones implicades i de la comunitat internacional», continua la nota, que també es fa ressò de la «propagació impredictible i inèdita del virus que ha agreujat la situació a la resta del món».

Fins fa una setmana, posposar els Jocs semblava impossible per al Govern japonès. Com a mínim aquesta era la versió oficial. Una opció que el mateix Bach i el COI es resistien a reconèixer. Però el pes dels esdeveniments ha anat canviant els discursos de totes les parts implicades, mentre que d'altres veus del COI parlaven obertament de la cancel·lació o de l'endarreriment, al mateix temps que el món de l'esport reclamava una solució.



Idèntic nom i feina per fer

Els organitzadors han decidit conservar Tòquio 2020 com a nom de l'esdeveniment i podran mantenir al seu territori la flama olímpica, que va arribar des de Grècia a terres nipones la setmana passada, per simbolitzar així «la llum al final del túnel en el qual ens trobem ara», segons resa el comunicat del Comitè Olímpic Internacional. La flama es quedarà de manera provisional a la prefectura de Fukushima, una de les regions més afectades pel terratrèmol i el tsunami del 2011, seguits d'un accident nuclear, i on s'estava planejat que comencés el relleu de la torxa aquest mateix divendres.

Els organitzadors tenen ara la missió per davant de mantenir el bon estat de preparació de Tòquio per acollir els Jocs que havien sigut elogiats de manera reiterada pel COI, a més de mantenir igualment la moral dels japonesos, molt il·lusionats amb aquest esdeveniment. «Lamento la decisió però em sento molt alleugerit», va dir Yoshiro Mori, responsable del comitè organitzador dels Jocs, després de fer-se públic el veredicte. «Ara ens podrem centrar a preparar una cita que encara sigui millor».

El mateix Mori va admetre, tanmateix, que «ara necessitarem ajustar molts aspectes», entre els quals hi ha l'us de les seus olímpiques, ja que algunes «estan reservades per a després d'aquest estiu» i per tant no es podrien utilitzar l'any 2021.»Haurem de trobar una forma de fer-ho, encara no sabem com», va afegir. Un altre aspecte a tenir en compte per l'endarreriment de la cita és saber què passarà amb els milions d'entrades que ja s'havien venut, entre d'altres complicacions logístiques.



L'atletisme es mou

Esportistes i federacions d'arreu van aplaudir la decisió. També World Athletics, la Federació Mundial d'Atletisme, una de les modalitats estrella dels Jocs. L'organisme va «agrair» la decisió del COI i del Govern japonès de posposar l'esdeveniment, alhora que expressava tota la seva voluntat per «continuar fent tot el possible per preservar i crear» durant el 2020 una temporada a l'aire lliure amb cara i ulls «començant i acabant més tard de l'habitual». Així mateix, treballarà per revisar «l'actual sistema de classificació olímpica». A tot això, afegia que s'està «discutint» amb el Comitè Organitzador del Campionat del Món del 2021 sobre la «possibilitat de canviar les dates d'aquest esdeveniment».