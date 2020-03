L'Olot, el Peralada i el Figueres també presenten ERTOs

El futur de totes les competicions esportives és més incert que mai. La crisi del coronavirus ho ha aturat tot i ha fet també que s'hagin disparat els expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) entre les empreses. Aquesta mesura també ha arribat al futbol i els dos equips gironins de Segona B han decidit aplicar-la. El Llagostera ho tenia coll avall feia dies i aquesta tarda ha estat l'Olot qui ha decidir fer el pas i presentar l'ERTO. Al mateix temps, a Tercera Divisió, el Peralada i el Figueres també l'han presentat.

"Sempre posant per davant la salut i seguretat dels nostres treballadors i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, la Unió Esportiva Olot espera i desitja resoldre aquesta situació excepcional i difícil per tornar a la normalitat el més aviat possible". D'aquesta manera justifica l'Olot la presentació d'un ERTO que afecta tots els treballadors del club.