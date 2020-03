Marta Xargay «La salut va per davant, però és una llàstima»

Veient la situació, la majoria dels esportistes han vist amb bons ulls la decisió del COI i del Govern japonès. Al mateix temps, però, a aquells que tenen assegurat el bitllet per a Tòquio el veredicte d'ajornar la cita els ha caigut com una gerra d'aigua freda i els obliga a haver-se d'esperar fins l'any vinent, amb el que tot això suposa. Una de les implicades és la gironina Marta Xargay, jugadora de l'Spar Citylift Girona i de la selecció espanyola de bàsquet. «Encara no en soc gaire conscient», deia ahir a la tarda, poques hores després de sortir a la llum la notícia. «Ara mateix hi ha una barreja d'emocions. D'una banda, és una llàstima perquè es tracta d'una de les cites més especials i tothom l'espera cada quatre anys. He estat treballant molt per ser-hi. Però, de l'altra, la salut passa per davant de tot. Hem de recuperar-nos i mirar endavant.