La crisi pel COVID-19 aboca Llagostera, Olot, Peralada i Figueres a fer ERTOs

El futur de totes les competicions esportives és més incert que mai. La crisi del coronavirus ho ha aturat tot i ha fet que s'hagin disparat els expedients de Regulació Temporal d'Ocupació entre les empreses. Aquesta mesura també ha arribat al futbol i els dos equips gironins de Segona B han decidit aplicar-la. El Llagostera ho tenia coll avall feia dies i ahir va ser l'Olot qui també va decidir fer el pas i presentar l'ERTO. Al mateix temps, a Tercera Divisió, el Peralada i el Figueres han decidit també recórrer a aquesta mesura i també n'han presentat un. Mentrestant, a Montilivi, el Girona de moment no té res decidit tot i que s'estan valorant totes les opcions possibles per tal de suportar econòmicament aquesta crisi. En aquest sentit, si el club blanc-i-vermell decidís finalment optar per fer un ERTO, sap que tindria el suport, assessorament i coordinació de LaLliga.

«Sempre posant per davant la salut i seguretat dels nostres treballadors i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, la Unió Esportiva Olot espera i desitja resoldre aquesta situació excepcional i difícil per tornar a la normalitat el més aviat possible». D'aquesta manera justifica l'Olot la presentació d'un ERTO que afecta tots els treballadors del club. La crisi per la COVID-19 ha arribat en el pitjor moment per a un Olot que estava gaudint del millor moment esportiu de la seva història recent i fins i tot somiava amb la possibilitat de lluitar pel play-off d'ascens a Segona A. Els garrotxins segueixen el mateix camí que el Llagostera, que ja té l'expedient presentat i pendent d'aprovació.

A Tercera, el Peralada és el primer club que es decanta per presentar un expedient de regulació temporal d'ocupació. Els alt-empordanesos van presentar-lo ja fa dies i ja s'està tramitant. «És una mesura lògica. Hi ha una indefenció total», diu el director esportiu Nitus Santos. Com el Peralada, el Figueres també s'ha decantat per aquesta mesura i ha presentat un ERTO. El Banyoles, amb una realitat molt diferent a la dels altres clubs gironins, es manté a l'expectativa. «Anirem valorant la situació dia a dia i ens regirem pel sentit comú. No podem contemplar tants escenaris», diu el seu president Pau Teixidor, que és del parer que «la competició no s'acabarà».A