Rubiales diu que les lligues s'han d'acabar com sigui però rebutja parlar de cap data

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va deixar clar ahirque en el seu organisme apel·len a la «prudència i responsabilitat» i que per això no es va aventurar a pronosticar quan tornarà la competició, tot i que va reiterar que el seu desig és que l'actual temporada acabi «sigui quan sigui» i es va mostrar contrari al fet que quan es torni es pugui jugar cada 48 hores. «Totes les competicions estan suspeses per complet i des de la RFEF no farem càbales ni pensarem en cap data, ara cal tenir prudència i responsabilitat, no serem els que posem dates», va afirmar Rubiales. El president va reiterar que segueix pensant que aquesta temporada «ha d'acabar perquè ha arribat ja a més de la meitat. I l'única manera d'acabar-la és arribar al final sigui quan sigui, per això no ens podem terminis ni volem tornar a qualsevol preu», va assegurar, deixant clar que no seria just impedir els ascensos o descendir els equips que encara tenen possibilitats d'evitar-ho.

A més a més, Rubiales considera «inviable» jugar cada 48 hores quan es reprengui la competició per acabar a temps. «Creiem que és important donar eines per recuperar aquests partits quan arribi el moment, però no a qualsevol preu», va advertir, tot revelant que l'opció és sobre la taula. «En una reunió, LaLliga va plantejar jugar cada 48 hores a l'AFE i el seu president (David Aganzo) va contestar la disposició a ser flexibles i a nosaltres ens va sorprendre. Entenem que no caldrà rebregar els jugadors de totes totes, són persones, i encara que entrenin a casa, recuperar els mecanismes i tornar a jugar cada 48 hores és gairebé inhumà», deia.

Rubiales també va estendre la mà a Javier Tebas. Des de la Federació va oferir la possibilitat d'un finançament de 500 milions per als clubs de Primera i Segona que puguin tenir problemes davant la crisi del coronavirus i va anunciar una línia de subvenció de fins a 4 milions d'euros per al futbol no professional. Ben poc va trigar Tebas a respondre negativament Rubiales. «Gràcies pel vostre oferiment a LaLliga d'un crèdit de 500 milions d'euros amb la garantia dels drets de televisió, però us ha tornat a passar com amb les pòlisses d'assegurança en una pandèmia. És impossible».