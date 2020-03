El Barça anuncia un ERTO sense aclarir com afectarà els futbolistes

El FC Barcelona va anunciar un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) de reducció de la jornada laboral per als jugadors de les diferents plantilles, així com per a la resta de personal no esportiu, segons va decidir la junta directiva en la reunió mantinguda ahir de forma telemàtica per «minimitzar l'impacte econòmic que la crisi del coronavirus està provocant a l'activitat del club». El Barça no va explicar si la reducció salarial afectarà totes les seccions de la mateixa manera o si l'equip de futbol-amb millors sous- assumirà la part més important de l'ERTO. En tot cas, a l'entitat blaugrana, l'estira-i-arronsa entre la directiva i la plantilla és un fet. Mentre que des de dalt es proposava que els professionals es rebaixessin fins al 70 per cent del seu sou mentre duri el període de confinament, la resposta dels jugadors era una altra. No s'acceptava aquesta via i s'havia ofert una mesura diferent. Explicava RAC1 que els futbolistes estaven disposats a perdre una part del salari, però que aquesta diferència fos del 30 per cent i comptant tota la temporada.

El cost esportiu d'aquesta temporada a tot el club s'eleva fins als 642 milions d'euros, cosa que significa un 61 per cent del pressupost total. D'aquests, 552 milions van dirigits al futbol i 90, a la resta dels esports. La mesura afectaria la primera plantilla i també el Barça B i equip femení, encara que també les seccions de bàsquet, handbol, hoquei i futbol sala.



ERTO a l'Espanyol

Per la seva banda, l'Espanyol té la intenció de presentar un ERTO durant aquests propers dies. Segons RAC1, aquesta mesura comportaria la reducció d'un 70 per cent de la jornada laboral de tots els treballadors. Se'n veurien afectats també els futbolistes, els dos primers entrenadors i el preparador físic. No només de la primera plantilla, sinó també del filial, els juvenils A i B i l'equip femení. Sempre i quan la Lliga no torni a posar-se en marxa abans del 30 de juny, aquest ERTO serà de caràcter retroactiu.