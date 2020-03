El Maverick Viñales més solidari

Que Maverick Viñales és solidari no és cap secret. La implicació del pilot gironí de MotoGP per ajudar en la lluita contra diverses causes, com per exemple el càncer, ja s'ha conegut altres cops. És per això que, tot i el confinament, no pot quedar-se de braços plegats davant l'amenaça de la pandèmia del coronavirus. Viñales ha fet una donació de mascaretes i pantalles de protecció als hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt per combatre el covid-19. «Intentem ajudar la nostra terra amb tots els recursos que podem i ja estem obrint noves possibilitats per donar suport a altres hospitals de la demarcació», explica Maverick.

Encara que visqui a Andorra, el pilot de Yamaha sempre té un record per a les comarques gironines. Especialment, Roses. El poble que l'ha vist crèxier fins assolir l'èxit en quedar tercer al Mundial de MotoGP 2019. Passar la crisi del coronavirus lluny dels seus, per tant, és complicat per a Viñales, encara que com tothom porta el confinament «tan bé com es pot i a casa». Al Principat d'Andorra, la situació d'emergència per covid-19 comença a equiparar-se a la que viu Espanya: «Surto el mínim possible, només per anar a comprar perquè estem confinats fins a nou avís. Si surts al carrer sense tenir una causa justificada, segurament et multaran. No et deixen fer absolutament res si no és vital».

Sense asfalt ni gaire opcions per poder entrenar amb normalitat, Viñales munta en bicicleta a casa posant-la al damunt d'un corró. «També faig estiraments i exercicis amb el meu propi pes (64 kg). Poca cosa més. Ara és moment de descansar, passar el temps i intentar que això passi ràpid», diu. Aprofitant aquesta aturada, ha recuperat alguns dels seus passatemps preferits: llegir i dibuixar. «Com que visc amb dos companys de pis, aprofitem per passar temps junts jugant a jocs i a la PlayStation, que m'agrada bastant. I he tornat a estudiar nutrició, ho trobo molt interessant per al meu esport», confessa el pilot. Abans del confinament obligatori, Maverick va optar per agafar la moto de motocròs amb la intenció de no perdre el ritme i mentre entrenava va patir un accident sense gravetat que va tenir-lo un parell de dies hospitalitzat per precaució, tot i no haver patit cap lesió. Si no, també agafava la Yamaha R1 estàndard.



Un Mundial prometedor

Després d'una pretemporada prometedora amb la nova M1, Maverick va quedar força «decebut» quan va cancel·lar-se el GP de Qatar, que havia de ser la primera prova del Mundial de MotoGP. Pilots com el vallesà Aleix Espargaró van mostrar el seu malestar amb l'organització perquè ja havien viatjat fins a Qatar, tot i que Maverick «per sort» se'n va assabentar «just quan estava fent la maleta perquè sortia el dia següent que ho anunciessin». «La gent de l'equip de Yamaha ens van dir que no agaféssim l'avió perquè no era clar que es disputés la cursa i em va sobtar molt. Per cancel·lar un Gran Premi ha de passar una cosa molt greu com la que estem vivint. Primer no pensava que la situació fos tan extrema, però ho hem d'agafar de manera constructiva per començar igual o més forts», assegura.

El Gran Premi de Qatar s'ha cancel·lat i la resta s'han anat suspenent a mesura que avancen els dies enmig de la crisi del coronavirus. Primer van ajornar-se els de Tailàndia, Amèriques o Argentina i dijous passat se sabia que el d'Espanya al circuit Ángel Nieto de Jerez també es farà més endavant. Això implica que en els últims mesos de competició es puguin programar fins a 8 curses en 10 setmanes, una opció que deixa «un calendari molt comprimit». Segons Maverick, «ens traurà dies de descans, però m'agradaria fer totes i cadascuna de les curses que han anat posposant. No em preocupa gens que s'acumulin. Al contrari, crec que la competició serà més interessant i molt diferent. Segurament, fer tantes curses seguides serà difícil físicament però les afrontaré com sempre».

En principi, el Mundial de MotoGP 2020 tindrà el tret de sortida al Gran Premi de França, previst per al 17 de maig. Tenint en compte l'agenda esportiva d'arreu del món, el circuit de Le Mans té molts números d'ajornar-se, de la mateixa manera que el Gran Premi d'Itàlia del 31 de maig. Si es donés el cas, la prova inaugural seria el Gran Premi de Catalunya del 7 de juny. A hores d'ara, Maverick no s'atreveix a fer una predicció ferma sobre l'inici del Mundial perquè «dependrà molt de l'evolució del coronavirus, però crec que no es farà. Tant de bo tot millori i es poguessin fer. Encara que començar la primera cursa a casa seria espectacular, el més important és vetllar per la salut i la seguretat. El 80% del paddock és de procedència espanyola o italiana, així que fins que no estigui resolt el problema no podrem començar».

El pilot de Yamaha va tancar la pretemporada de MotoGP liderant amb la nova M1. Tant ell com la moto apuntaven alt i aquesta aturada pot «donar pas a evolucionar una mica més la moto». «Com que serà un campionat tan diferent, crec que tindrem sensacions molt diferents ja des de la primera cursa. Seran molts mesos sense agafar la moto i anirem directament a cursa, així que es veurà realment qui ha fet la feina», apunta. Per pal·liar els efectes negatius que pot tenir el confinament sobre els pilots, MotoGP ha assegurat que farà un «gran test» abans de tornar a competir. Per a Viñales, «serà necessari passar uns dies sobre la moto per tornar a agafar el ritme, però anar directament a la primera cursa també em semblaria bé».

Les bones sensacions que ha tingut fins ara el de Roses amb la moto d'aquest any són gràcies a «una mica més de potència, no gaire més, i, sobretot, als pneumàtics, que són una mica diferents». «Aquesta pretemporada ens hem centrat molt a treballar amb els pneumàtics i a treure tot el profit al motor, encara que queden coses per millorar», comenta. Maverick va renovar a principis d'any amb Yamaha fins al 2022: «Les expectatives són les mateixes amb l'objectiu d'intentar guanyar un títol, si més no lluitar-lo fins al final. Vull estar al capdavant de Yamaha».