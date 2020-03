«Si pugem a LEB Or sense jugar, brindarem per videotrucada»

Els aficionats del bàsquet a les comarques gironines tenen una cita els dissabtes a la tarda mentre duri el confinament. Si la setmana passada van ser Menno Dijkstra i Max Esteban els encarregats d'inaugurar la iniciativa del Bàsquet Girona a través d'Instagram, aquesta ha sigut el torn de Gerard Sevillano i Antonio Hester. Un altre cop, cadascun a una punta del món però a casa seva. Sevillano des de Badalona i Hester des de Miami. Per un moment, els jugadors van evadir la crisi del coronavirus per compartir amb els seus seguidors la seva experiència.

«Ara per ara, només podem esperar. No sabem absolutament res sobre les decisions que prendrà la Federació, així que estem tots a l'expectativa. Qualsevol cosa és bona per no perdre la forma, però bàsicament procuro menjar saludable, cuidar-me i fer exercicis de mobilitat i amb gomes», va explicar Sevillano. El nord-americà també entrena a casa i intenta «fer de pare». «Passo molt de temps amb la meva dona i el meu fill. Dieta? No entenc aquesta pregunta», bromejava. Hester també va admetre que «si no fos jugador de bàsquet, m'agradaria dedicar-me a la fotografia».



El Bàsquet Girona es connecta

Gran part de l'equip va afegir-se a la cita de Sevillano i Hester amb l'afició. L'entrenador, Àlex Formento, el fisioterapeuta Sergi Juanola i jugadors com Robert Cosialls van entrar al directe d'Instagram per fer preguntes «compromeses» i fer-los suar una mica. El tècnic els demanava que escollissin entre tres opcions per poder tornar a competir: l'Arnau sense serrell, l'Albert amb el cabell afro o en Sergi amb el cap afaitat. Per la seva part, el fisioterapeuta va demanar a Sevillano que li ensenyès la rutina d'entrenaments. Tant el badaloní com Hester van saber esquivar-los.

Contents tots dos amb Girona i la seva gent, van explicar que «si acabem pujant a LEB Or jugant ho celebrarem amb tot l'equip i si finalment pugem sense jugar anirem tots a comprar cava i farem una videotrucada».