El festival ciclista Sea Otter Europe de Girona s'ajorna fins a finals de setembre

La quarta edició del festival ciclista Sea Otter Europe Costa Brava-Girona Bike Show, que s'havia de celebrar del 29 al 31 de maig, ha quedat ajornada com a conseqüència de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. L'organització ha anunciat que es posposa fins la tardor i es celebrarà el cap de setmana del 25 al 27 de setembre de 2020, a Girona i la Costa Brava.

Aquesta decisió s'ha pres dos mesos abans de la data prevista de celebració, per causes alienes a l'organització, davant les circumstàncies de propagació del COVID-19 i per la incertesa que provoca en aquests moments un escenari tan multitudinari com és Sea Otter Europe. L'edició del 2019 va tancar amb un balanç de més de 60.000 visitants, 400 marques expositores i 6.100 ciclistes a les diferents proves, un volum de persones que a dia d'avui fa difícil poder gestionar amb les màximes garanties de salut i seguretat.

Al mateix temps, moltes de les marques de la indústria ciclista presents en aquest festival internacional, així com gran part dels seus visitants són estrangers. Els organitzadors també han destacat que "l'afectació del virus arreu del món és tan global que generar el seu desplaçament, alhora que complicat, seria una irresponsabilitat davant l'objectiu prioritari d'aturar la propagació de la pandèmia. Això, sumat a l'estat d'alarma decretat i les mesures restrictives vigents no permeten afirmar que l'esdeveniment es pugui celebrar a finals de maig amb totes les garanties".