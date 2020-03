Els Jocs de Tòquio, del 23 de juliol al 8 d'agost del 2021

Els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 se celebraran del 23 de juliol al 8 d'agost de l'any 2021, mentre que els Jocs Paralímpics seran del 24 d'agost a el 5 de setembre, segons ha confirmat aquest dilluns el Comitè Olímpic Internacional.

D'aquesta manera, el Comitè Organitzador de l'esdeveniment manté pràcticament les mateixes dates previstes per a aquest 2020, ajornades finalment per l'amenaça de l'coronavirus, i se seguiran celebrant a l'estiu. D'haver-se celebrat, els Jocs Olímpics haurien estat de el 24 de juliol a el 9 d'agost i els Paralímpics de el 25 d'agost a el 6 de setembre d'aquest any.