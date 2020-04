L'Adepaf vol crear un equip amb cadira de rodes per ampliar la seva oferta

El Club Bàsquet Adepaf Figueres fa gala d'oferir bàsquet dels cinc als seixanta-cinc anys. De fet, comptant des dels més petis de la CEBA, el Campionat Escolar de Bàsquet Adepaf, fins als més grans de l'equip de veterans, el club compleix aquesta premissa. Per si no fos prou, per a la temporada vinent es vol ampliar l'oferta de bàsquet creant un equip de bàsquet amb cadira de rodes, gràcies a la col·laboració amb MIFAS Girona. «Amb el seu president, l'Albert Carbonell, vam coincidir que ens interessava, ja que ells també volien formar part d'algun club de bàsquet des de feia temps», explica el president de l'Adepaf, Oriol Rabert.

Tot i que MIFAS ja té un equip que competeix a escala estatal, als figuerencs els interessaria un conjunt, del qual ja tenen emparaulats set o vuit jugadors, «que entrenés un dia per setmana i participés en els esdeveniments del club, com un equip més», assegura Rabert. Si el projecte anés bé, «a mitjà termini, podríem participar en una lliga catalana». Perquè la voluntat del club que vesteix de blau fosc és «oferir bàsquet a tothom que en tingui ganes, i sobretot a aquells col·lectius que potser els costa més. Així, la massa social del club conviu amb la realitat del seu entorn, i se la fa seva», assegura Oriol Rabert.

Malgrat que ha quedat tota la gestió paralitzada a causa del coronavirus, si l'equip tira endavant, el club comptarà amb més jugadors, «ara ja comptem amb uns 300», puntualitza Rabert, fet que implicarà disposar de més pistes per entrenar, «el nostre gran hàndicap», afirma el president. «Sabem que s'accentuarà perquè cada temporada tenim més equips. Per a la vinent, dos masculins i un femení més», es resigna Rabert, que afegeix: «Estem disgregats entre el pavelló, el Cusí, Peralada, Pont de Molins... I ens estem pensant la possibilitat que la temporada que ve juguem els partits del sènior i els júniors dissabte a la tarda a Peralada. Ens sap molt de greu, però és una pista on poden entrenar més i millor».

La base s'eixampla

Els equips de base del club figuerenc cada vegada són més. «Ara bé, amb els anys ens agradaria completar totes les categories, ja que, per exemple, aquesta temporada no tenim cap equip preinfantil», afirma Tete Quirante, coordinador esportiu del club. De la base, precisament, han de sortir els jugadors «que ens ajudin a pujar categories per l'equip sènior, sense cap mena de pressió», diu Rabert, sempre intentant que juguin al màxim nivell possible «en funció de les seves qualitats i ganes», complementa Quirante.

Si la base s'amplia, és gràcies a la CEBA, que a la seva cinquena temporada compta amb deu equips i més de cent nens i nenes. Carles Pujol, el responsable d'aquest projecte tan engrescador, explica que «estem molt contens, no només pel costat esportiu, que també, sinó pel costat més social i educatiu. La CEBA és bàsquet, però és molt més: són valors i uns hàbits saludables que d'alguna manera volem que complementin l'aprenentatge que viuen els nens i nenes des de P5 a 2n». I és que els més petits del club treballen molt bé la higiene, l'alimentació, la hidratació, la companyonia i el respecte, entre d'altres, amb activitats que van més enllà del bàsquet.

L'equip creix

La base del club dels figuerencs és només masculina, ja que els equips femenins formen part de l'UCAP, la Unió de Clubs Adepaf i Peralada. «Ja fa dos anys i mig que vam pensar en la vinculació, i la primera temporada oficial i tot plegat va molt bé, formem una comunió ideal. El club creix en quantitat i qualitat», assegura Oriol Rabert. L'UCAP va començar la temporada amb tres equips, però «vam dividir el premini en dos, perquè eren moltes. Per a la temporada que ve, comptem tenir cinc equips, que per una segona temporada està molt bé», comenta el coordinador del club, Guillem Pascua. «En masculí, també podem intercanviar algun jugador entre els conjunts, fet que va molt bé», afegeix.

Qui ja va per la segona temporada és el sènior mixt de l'Adepaf, format per jugadors del Centre del Lleure el Dofí i la Fundació ALTEM. «Aquesta temporada hem pogut fer dos equips, un amb tot de jugadors nous, els quals han evolucionat molt amb el que va de campanya. Estem molt contents amb el projecte, hem d'entrenar dissabte a quarts de nou del matí per falta de pistes, però estem bé», argumenta Joan Amoedo, entrenador dels dos conjunts mixtos.

Els més grans tampoc no s'aturen

Finalment, els més grans del club tampoc no s'aturen: «Aquesta temporada no s'ha pogut crear la lliga de veterans de la Federació, tot i que seguim entrenant cada dimarts per no perdre els bons costums i compartir bons moments», explica l'entrenador, Paco Mumbrú.