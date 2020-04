L'incert futur de l'OK Lliga

Aquest cap de setmana l'Ok Lliga arribava al final de la seva temporada regular amb una darrera jornada d'allò més emocionant en què els tres equips gironins s'hi jugaven bona part de les seves aspiracions amb vistes als play-offs finals. D'una banda, el pavelló de Palau-Sacosta havia d'acollir un vibrant Garatge Plana Girona-Recam Làser Caldes per decidir si els gironins accedien directament als quarts de final del play-off pel títol o bé començaven des de vuitens. Un duel a Les Comas contra l'Igualada havia de decidir per què lluitaria el Palafrugell, si per entrar a Europa o bé per evitar el descens, i una altra de les incògnites d'aquesta darrera jornada era saber si el Lloret tindria el factor pista a favor en el play-out. La crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19, tanmateix, fa dies que va fer assumir tothom que aquesta última jornada no es disputaria avui. De fet, ningú té clar quan es disputarà, ni tampoc si s'arribarà a jugar mai. Els exemples de Suïssa, en què la competició ha quedat deserta, o el d'Itàlia en què la Lliga s'ha donat per acabada a l'espera de la decisió de la Federació pel que fa al títol i als descensos i ascensos, són alguns dels possibles desenllaços que podria tenir l'OK Lliga.

Els entrenadors dels equips gironins Ramon Benito (Girona), Xavier Garcia (Palafrugell) i Oriol Perarnau (Lloret) coincideixen a subratllar que «ara per ara el més important és la salut». Pel que fa a la competició i malgrat viure situacions ben diferents creuen que el més probable és que es doni la Lliga per neutralitzada. «Mirant-ho més globalment, potser l'ideal seria que quedés en blanc, a més a més tenint la referència de la lliga italiana. Tot i això, hi ha molts aspectes que s'haurien de valorar de manera independent», assegura Benito. El maresmenc planteja que una opció per «si es vol escurçar la temporada és fer un play-off pel títol entre només els quatre de dalt i un pel descens entre els quatre de baix».

Xevi Garcia Balda viu de ben a prop aquesta crisi en la seva feina de directiu de l'hospital de Palamós . «Com en tot el que passa, ningú té la solució i ningú la sap. En l'àmbit mèdic no sabem quina serà la solució. Quan s'obri la porta s'haurà de fer de manera paulatina i ja ens en podem anar oblidant del que són partits amb públic d'hoquei de futbol o del que sigui, concerts, teatre, cines, festes majors...», diu el tècnic palafrugellenc, que és del parer que «en tenim per temps perquè això no és qüestió de 15 dies ni d'un mes». Sobre la resolució de la competició Garcia Balda considera que és de mal fer. «Si la lliga fos regular, els dos últims baixarien i el primer seria campió però no és així i és molt complicat. No sé quina seria l'opció més justa. Podria ser que no baixés ningú i l'any que ve fe runa lliga més llarga, però també entenc que hi ha el play-off pel títol... Possiblement acabarem fent com a Itàlia tot i que aquí sembla que vulguin inventar-se quelcom. En aquesta línia, el palafrugellenc considera que caldrà fer el que digui la Federació i avall. «Vindrà donat i haurem d'entomar. Ens diran si podem jugar o no i quan».

Per la seva banda, el Lloret Vila Esportiva ja tenia assumit que hauria de disputar el play-out per mantenir-se però avui tenia un sempre interessant duel contra el Barça per definir si jugaria amb el factor pista a favor o en contra. El seu tècnic Oriol Perarnau té clar quin és el seu parer. «Som partidaris que s'acabi la Lliga com està, com s'ha fet a Itàlia i a altres llocs. Que tot quedi com si s'hagués perdut un any i l'any que ve tornar-hi», destaca. El tècnic, això sí, reconeix que el Lloret és «part interessada» i també veu amb bons ulls la possibilitat que «pugin els dos primers de l'OK Lliga Plata» i s'ampliï l'OK Lliga el curs que ve.