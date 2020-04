Mor Dolors Sala, mare de Pep Guardiola, als 82 anys a causa del coronavirus

La mare de l'entrenador del Manchester City Pep Guardiola, Dolors Sala Carrió, ha mort als 82 anys a Manresa a causa del brot del coronavirus, segons ha confirmat aquest dilluns el club citizen en un comunicat.



The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep's mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .