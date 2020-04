Una Final a 8, un desenllaç ben probable per a l'Eurocup

L'Spar Citylift Girona havia de disputar ara fa just un mes els quarts de final de l'Eurocup, una competició que ha quedat suspesa i amb un desenllaç incert. La FIBA, el màxim organisme del bàsquet mundial, estaria decidida a reprendre aquest torneig amb una final entre els últims vuit equips supervivents a la tardor, a un mateix escenari. D'aquesta possibilitat n'ha parlat el president de l'Uni, Cayetano Pérez, qui ha traslladat els seus "dubtes" cap aquest format, el que tampoc veu amb mals ulls.

"No és una mala opció, sempre i quan es garanteixi la seguretat de tothom i si la situació ho permet", explica Pérez, qui confessa que la Federació va traslladar aquesta consulta al club gironí "el passat dilluns" tot explicant que, de tirar endavant, s'acabaria disputant "a finals de setembre o mitjan octubre".

El president admet també que fer una Final a 8 a la tardor li genera "certs dubtes" i n'explica el motiu: "La plantilla no serà la mateixa i ens enganxarà en un moment que estarà començant la propera temporada. Però si es dona, serà alhora un bon inici per començar a disputar una competició com ho és aquesta".

Finalment, ha donat el seu punt de vista sobre la Lliga Femenina, també ajornada i sense data perquè es reprengui si finalment s'acaben jugant les jornades que resten. "Creiem que serà molt difícil tornar a jugar però estem a l'expectativa, ha de ser la Federació la que prengui una decisió definitiva".