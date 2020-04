Fontes diu adéu al Banyoles

Adam Fontes, entrenador del Banyoles durant les tres últimes temporades no continuarà al club del Pla de l'Estany el curs vinent. El tècnic rosinc sabia que no seguiria al capdavant de la banqueta banyolina el proper exercici i ha decidit avançar el seu adéu anunciant-ho aquest migdia a través d'un comunicat a les xarxes socials. Fontes va arribar al Banyoles el 2017 i el curs passat va aconseguir l'ascens a Tercera. Enguany, l'euquip lluitava per mantenir-se a la categoria. El rosinc se'n va agraït a tots els estaments del club i s'obre a nous reptes esportius.