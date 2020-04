Una bogeria quilomètrica i solidària

Quedar-se a casa no és sinònim d'estar aturat. Els triatletes Jan Frodeno i Nan Oliveras van fer ahir un Ironman sense sortir de casa seva amb l'objectiu de recaptar fons per a l'hospital Josep Trueta de Girona. En total, es van reunir 200.500 euros en un marge de 8 hores i 33 minuts, el temps que van necessitar per acabar el repte, que consistia a fer 3,8 km nedant, 180 km pedalant amb la bicicleta en un corró i 42,195 corrent en una cinta.

El triatleta alemany Jan Frodeno, medalla d'or als Jocs Olímpics de Pequín i campió del món de l'Ironman de Hawaii en tres ocasions (2015, 2016 i 2019), fa sis anys que viu a Girona i entrena al GEiEG amb l'olotí Nan Oliveras. «Fa dos anys que entreno amb en Jan. Va decidir organitzar aquest repte per donar diners per material contra el coronavirus al Trueta», explica Oliveras.

«Som els únics que hem acabat tot l'Ironman i l'hem fet 'junts', però la gent podia connectar-se a través d'un món virual i córrer i pedalar amb nosaltres una estona», afegeix. En fer-se a casa i tenint en compte les restriccions del confinament, la prova ha sigut més complexa: «Per sort, teníem una mica de tot. Jo m'he muntat una piscina de plàstic al garatge i amb una goma he simulat la natació, he fet bici amb un corró i he pogut aconseguir una cinta. Aquests dies he pogut entrenar bastant bé, sense haver de sortir de casa».