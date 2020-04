El Girona té 15 dies per decidir si fitxa un relleu de Brandon Thomas

El Girona ja té el permís de LaLliga per incorporar un futbolista que cobreixi la lesió de llarga durada de Brandon Thomas. El club va presentar aquesta setmana la documentació amb l'informe del davanter de Santanyí, que pateix un trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre amb afectació al menisc i encara està a l'espera de ser operat. A partir d'aquest vistiplau mèdic, els gironins tenen 15 dies per decidir si fitxen o no. Enmig de la crisi del coronavirus i sense saber quan es reprendrà la temporada, la direcció esportiva del Girona, que va esgotar el marge per fer la petició, està valorant aquesta possibilitat per afrontar el final de la competició amb garanties.