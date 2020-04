El Sarrià renova el tècnic Salva Puig per una temporada

El Sarrià d'handbol ha anunciat aquesta tarda la renovació de l'entrenador del primer equip, Salva Puig, per una temporada més. El club, que manté la incertesa de com acabarà la temporada a Divisió de Plata, ja feia uns mesos que treballava en la planificació del proper curs, que tampoc se sap amb garanties ni quan començarà ni en quines condicions per culpa de la crisi sanitària i econòmica que ha provocat el coronavirus.

"Un dels primers i importants pasos ha sigut lligar al nostre entrenador Salva Puig. Des del club creiem que aquesta temporada s'ha fet un grandisim treball i apostem per la continuïtat del tècnic. Estem molt contents que ell hagi anteposat la continuïtat a d'altres ofertes que tenia", ha explicat la directiva del Sarrià en un comunicat. Puig continuarà una temporada més.

Aquest any l'exjugador internacional del Barça i del Granollers, entre molts d'altres, que havia arribat a l'estiu al club procedent del Calella, ha tingut el Sarrià sempre fora dels llocs de descens i convertit en un dels equips revelació del campionat. El Sarrià debutava aquesta temporada a la Divisió de Plata, la segona categoria de l'handbol espanyol.