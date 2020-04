El Girona i la plantilla arriben a un acord per a una rebaixa salarial

Deia Aday Benítez, ja fa tres setmanes, al principi del confinament total, que la plantilla tenia força assumit que el Girona podria recórrer a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per mirar de suportar més bé la situació generada per la pandèmia del coronavirus. El de Sentmenat, un dels capitans de l'equip, assegurava que «cal anar-se'n fent a la idea i estar preparats perquè fa tota la pinta que passarà». Durant aquests dies, des que es va decretar l'estat d'alarma, el Girona ha estat sempre en contacte amb la plantilla així com amb la resta de treballadors del club. Sobre la taula hi ha hagut totes les opcions, també, per descomptat la de l'ERTO, per tal de cercar una fórmula que permetés al club pal·liar la pèrdua d'ingressos per l'aturada de la competició i de tota activitat. Finalment, però, la solució ha arribat en forma d'acord per a la rebaixa de sous. Després d'uns dies de converses, ahir a la tarda, el Girona va anunciar l'entesa final amb la plantilla per a «una rebaixa de sou voluntària».

D'aquesta manera, jugadors, cos tècnic i direcció han acordat rebaixar-se els sous un 15% en cas que la competició no es pugui reprendre i es doni per finalitzada. Aquesta retallada es reduiria si la Lliga es reprengués a porta tancada i passaria a ser d'un 3%. En un comunicat, el Girona qualificava de «gest de responsabilitat i compromís» la posició de la plantilla per acceptar aquesta situació i els agraïa «la comprensió i col·laboració» en tot moment. De la mateixa manera, el Girona ha proposat també la rebaixa voluntària d'un 3% del sou anual a la resta de treballadors del club.

Amb l'acord econòmic amb la plantilla i el cos tècnic, el Girona ara està pendent del desenllaç de la temporada. De moment, sembla que per part de La Lliga hi ha la intenció de finalitzar-la sobre el terreny de joc, segurament a porta tancada. L'entitat que presideix Javier Tebas ja ha fet arribar un manual a tots els clubs amb el protocol que caldria seguir quan arribés el moment de tornar als entrenaments i reprendre la competició.

Tot dependrà, tanmateix, del fet que les autoritats polítiques sanitàries hi donin el vist-i-plau. Per la seva banda, la Federació ja ha deixat clar que de Segona B per avall la seva postura és donar per acabada la temporada sense descensos i només fer uns play-offs exprés per decidir els ascensos.

Mentrestant, el Girona continua amb la seva voluntat de treballar en accions de caire social i detalla que, «gràcies a aquest sacrifici», doblarà l'aportació econòmica a la campanya destinada a recaptar fons per a l'hospital Universitari Doctor Josep Trueta.