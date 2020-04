L'Olot i el Llagostera es posicionen respecte a la proposta d'acabar la temporada

L'Olot i el Llagostera han fet pública la seva postura respecte a la proposta d'acabar la temporada 2019-20, després de la reunió amb la Federació Catalana de Futbol (FCF). Els dos clubs gironins de Segona B coincideixen que cal garantir la seguretat d'acord amb les autoritats sanitàries, tot i que el club presidit per Isabel Tarragó va més enllà entenent que "el millor que es pot fer amb aquesta campanya és donar-la per nul·la".



En un comunicat de la junta directiva, els jugadors i el cos tècnic, el Llagostera ha avançat aquesta tarda que "sens dubte, el just seria acabar la temporada, però això no és compatible amb garantir la salut i la vida dels nostres jugadors, entrenadors, aficionats i de totes les persones que treballen entorn el futbol". Demanant que el curs es doni per nul, el club fa èmfasi sobre que "en cap cas és just que cap equip pugui o baixi de categoria sense haver jugat tots els partits" i ho diu "des de la naturalitat i l'interès comú, ja que, per la nostra posició a la taula (13è), ni baixaríem ni pujaríem".



Si la RFEF decideix acabar la Lliga, el Llagostera creu que el play-off ha de ser "entre els quatre primers classificats de la primera volta". Els blaugrana demanen que "tots plegats siguem sensats i treballem en pro de la salut i la vida de les persones i de la majoria d'institucions" alhora que expressa el "màxim suport a la RFEF i la FCF en aquest moment tan complicat".





Per la seva part, l'considera que "el just seria que la competició s'acabi jugant amb els seus 38 partits quan les autoritats sanitàries ho permetin i amb totes les garanties possibles" perquè "qualsevol altra decisió provocarà, per desgràcia, que cada club defensi una solució que s'ajusti als seus interessos esportius i econòmics". En aquest sentit, l'entitat presidida per Joan Agustí creu que; "jugar entre equips del mateix grup un" (l'Olot és 7è); i que s'apliqui "una regla similar a la Tercera Divisió".