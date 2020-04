Sergi Mateo controla la dieta de cada jugador per «marcar diferències»

Cuidar la línia s'ha convertit en un veritable maldecap durant el confinament. La mobilitat ha quedat limitada stricto sensu i tenir la nevera a prop no ajuda. Prevenint els possibles danys col·laterals que podia deixar la pandèmia del coronavirus al Girona, el nutricionista Sergi Mateo ha tingut clar des del primer minut de l'estat d'alarma que cal controlar la dieta dels jugadors amb un pla individualitzat per a cadascú. «Evidentment, som conscients que l'activitat física és molt menor en comparació amb la resta de la temporada quan hi ha competició i estic en contacte amb l'equip cada dia», assegura.

Si bé és cert que al principi «es va tractar la situació com una època de descans com el Nadal o l'estiu», la pròrroga del confinament de seguida va comportar l'aplicació «d'unes pautes individuals per anar evolucionant». Fer el seguiment de l'estat de forma de la plantilla des de casa, però, no és fàcil: «Cada matí han d'enviar-nos diversos paràmetres». L'equip ha de passar l'examen de la bàscula i després traslladar els pesos al cos tècnic «per tenir com a mínim un control de la seva composició corporal». Mateo explica que «a part de les pautes individualitzades a cada futbolista, en marquem unes de més generalitzades per tenir un control de la ingesta amb un augment de verdures, hortalisses i fruites; disminuint la quantitat de carbohidrats, que ha de ser sempre de forma integral, no refinada; mantenint una bona ingesta de proteïnes, una font de greixos saludables (oli d'oliva, alvocat, fruits secs, etc.) i també una hidratació constant».

Davant la frustració que pot suposar entrenar a casa, el Girona permet que «el cap de setmana desconnectin una mica, però els mateixos jugadors són conscients que si es passen hauran de treballar amb més canya entre setmana». En aquest sentit, «cadascú té el seu pes objectiu durant tot l'any i el repte d'aquests dies és mantenir-lo». A més, és l'única via perquè «la tornada als entrenaments es faci amb les millors condicions possibles», ja que «ens hi juguem molt i cal marcar la diferència respecte als altres equips i jugadors». És per això que abans d'anar al supermercat consulten amb Mateo la llista de la compra. «Estan molt endollats i constantment interactuem, ja sigui per comprar menjar, receptes o aconsellar-los amb les estratègies que es proposin», diu.

La comunicació i coordinació entre el cos tècnic i els jugadors s'ha reforçat arran de la pandèmia. Al nutricionista, per exemple, no paren d'arribar-li whatsapps amb fotos dels plats que es preparen els futbolistes. I és que el confinament també ha servit perquè Gerard Gumbau, Jordi Calavera, Àlex Granell, Pablo Maffeo i companyia mostrin les seves habilitats culinàries: «Tinc un repertori espectacular amb unes receptes increïbles». A part, Mateo comenta que «com que sempre esmorzem i dinem al PGA, pot ser positiu perquè se'ls despeti l'interés per la cuina, tot i que molts d'ells ja el tenien. Ara tenim temps per fer plats més saludables i elaborats».

Menjar bé és una premissa per assolir l'èxit esportiu i Sergi Mateo s'ha encarregat de traslladar-ho al Girona, que fa temps que té en consideració la feina fonamental que fa. Després d'anys indagant en l'alimentació, publicarà pròximament Cocina que sales, que sortirà «quan les condicions siguin més favorables». El seu segon llibre «és un projecte que serà únic com a referència per als futbolistes perquè els orienta a cuinar a partir dels seus objectius. Amb receptes bàsiques i els aliments a disposició, proposo entendre què cuinar posant en pràctica els coneixements per tenir resultats a la taula». D'altra banda, vol fer entendre la importància de la nutrició en el món del futbol als més petits amb un campus d'estiu a les Preses i que enguany s'estrena també a Peralada.