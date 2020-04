Michael Robinson desmenteix la seva mort

Michael Robinson es convertia en trending topic aquest dimarts a la nit. Les alertes que es van disparar per un tuit en què es donava el condol a la família de l'exjugador i presentador de futbol, ??lamentant la seva trista mort. Twitter es va revolucionar i ràpidament el propi Robinson escrivia un tuit de la seva pròpia mà: "Per a tots els que esteu preguntant dir-vos que segueixo en lluita", comentava l'anglès.



"Moltes gràcies a tots pel vostre interès i les vostres mostres d'afecte. Veig que mai caminaré sol, us escolto com a Anfield: 'You'll never walk alone'". Gràcies de cor i molt ànim en el confinament ", explicava el que va ser futbolista de l'Osasuna.





Para todos los que estáis preguntando deciros que sigo en lucha????

Muchas gracias a todos por vuestro interés y vuestras muestras de cariño. Veo que nunca caminaré solo, os escucho como en Anfield: "You'll never walk alone"

Gracias de corazón y mucho ánimo en el confinamiento — Michael Robinson (@michaelrobinson) April 21, 2020

El tuit d'origen desapareixia al poc temps, sense demanar disculpes ni res per l'estil, suposem que esperant que ningú o gairebé ningú el llegís. L'autor va ser el periodista esportiu Pipi Estrada, -exparella de Terelu Campos a què segurament li arribés una informació errònia. De moment, el periodista no ha fet cap referència a aquest tuit que va revolucionar la xarxa.