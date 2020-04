La Plata es dona per acabada i Bordils i Sarrià s'asseguren la permanència

L'handbol gironí continuarà amb dos equips la temporada vinent a Divisió d'Honor Plata després que ahir la junta directiva de la federació espanyola (RFBM) decidís donar per acabada la temporada en totes les seves categories i, a més, decidint que no hi hauria cap descens. Per tant, el Bordils jugarà per vuitè any a la segona màxima divisió de l'handbol estatal i el Sarrià, que ja ha renovat el tècnic Salva Puig, aconsegueix la permanència en la temporada de la seva estrena a Plata. Tot i que la lliga s'hagi donat per acabada sí que hi haurà ascensos de Divisió d'Honor Plata a Asobal, però la federació no va comunicar ahir com es decidirien.