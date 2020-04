Lliga acabada i sense campió

La Federació Espanyola de Bàsquet ha fet oficial aquest migdia que la Lliga Femenina Endesa no es reprendrà i que dóna per acabada la competició. En una reunió avui amb els 14 clubs que formen la categoria, la FEB ha comunicat la decisió de deixar desert el títol de campió així com la d'ampliar-la a 16 equips el curs vinent. Això farà que enguany no hi hagi cap descens a Lliga Femenina 2 però per contra, sí que pujaran dos equips de la segona categoria.

Cayetano Pérez, president de l'Uni, ha assistit a la reunió en representació del club, i ha declarat que "hi ha hagut bona sintonia entre tots els clubs i s'ha acordat la finalització d'aquesta temporada". En el moment d'aturar-se la Lliga, l'Spar Ctylift Girona ocupava la segona posició de la classificació amb una victòria menys que el Perfumerías Avenida de Salamanca.