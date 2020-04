La davantera queda escapçada

Amb previsió pel que pogués passar, el Girona es va curar en salut i un cop confirmada la greu lesió de Brandon Thomas (trencament de lligament encreuat del genoll) va sol·licitar a la Lliga el permís pertinent per a cercar-li un substitut. El club va complir tots els terminis i l'opció estava oberta fins que dilluns al vespre, Quique Cárcel, va esvair-la d'una revolada. El màxim responsable esportiu del Girona va asseugrar a Catalunya Ràdio que «no tindria cap sentit» fitxar algú ara que s'estan demanant esforços econòmics als treballadors del club. D'aquesta manera, el màxim responsable tallava de soca-rel la possibilitat de reforçar la davantera amb vistes a l'hipotètica represa de la competició. Ningú sap ben bé quan ni com però cada cop sembla més clar que la Lliga es reanudarà i, sense relleu per a Brandon, el Girona haurà d'encarar les 11 jornades que resten de Lliga, més un previsible play-off, amb Stuani, Jonatan Soriano i el novell Zeballos com a únics davanters.

Tenia Stuani és, sens dubte, una garantia absoluta de gols però l'uruguaià necessita complements i homes que al seu costat l'ajudin, no només a marcar sinó també a pressionar. En aquest rol hi havia encaixat de perles Brandon fins que en un dels darrers entrenaments abans de decretar-se l'estat d'alarma es va trencar el genoll. El mallorquí havia aportat 2 gols en els 10 partits que havia jugat des de la seva arribada al gener procedent de l'Osasuna. El seu fitxatge va ser un petició de Pep Lluís Martí, que havia estat company seu al Mallorca i que veia que a l'equip li mancava un home que sortís a la primer línia de pressió. L'alta de Brandon va provocar, de retruc, la sortida de Marc Gual cap al Castella. Gual és encara el segon màxim golejador de l'equip, entre Lliga i Copa, amb 6 dianes però, amb Martí, havia perdut protagonisme.

Ara, sense Brandon ni tampoc Gual, a Martí li queda com a recanvis d'Stuani, Soriano i Zeballos. El bagenc ha demostrat la seva qualitat quan les lesions li ho han permès (12 partits i 3 gols) mentre que Zeballos va ser fitxat com una clara aposta de futur pocs dies abans de l'aturada de la Lliga. L'uruguaià, de 23 anys, venia d'estar sense equip després de desvincular-se del Juventud Las Piedras. Una altra opció que podria tenir Martí a la màniga és de la Carlos Martínez. El terrassenc ja ha debutat aquesta temporada en un partit de Copa del Rei a Cartagena en el qual fins i tot va fer un gol. Habitual en els entrenaments a La Vinya, la suspensió definitiva de 1a Catalana, i la lesió de Brandon, podrien obrir-li les portes de bat a bat del primer equip. Homes com Gallar, Aday, Samu Sáiz i Borja García també són de perfil ofensiu i podrien adaptar-se a actuar de segon davanter al costat, o per darrere, d'Stuani.