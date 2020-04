El Girona passarà tests de Covid-19 a partir de dimarts

Pocs minuts després el president del govern espanyol Pedro Sánchez anunciés el pla de desescalada de l'estat d'alarma i retorn progressiu a «la nova normalitat», el president de LaLliga, Javier Tebas, assegurava que espera que la competició de Primera i Segona Divisió pugui reprendre's «a mitjan juny». Les fases dissenyades pel govern lliguen amb la idea de Tebas per tal de tornar a competir com més aviat millor.

En aquest sentit, la setmana vinent els jugadors del Girona i de la resta d'equips de 2a A i Primera ja podran començar a entrenar-se de manera individualitzada. El Girona no ho farà encara dilluns perquè abans de fer qualsevol activitat caldrà sotmetre's als tests per detectar algun possible cas de COVID-19. En aquest sentit, si el Ministeri de Sanitat no hi posa cap trava, les proves es faran a partir de dimarts i fins dijous. Un cop fetes, el Girona ja podrà començar a entrenar-se segons les diverses fases previstes: primer individualment, després en grups reduïts i finalment tot l'equip conjuntament a les ordres de Martí.