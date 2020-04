Otamendi: «Era el moment de pujar i és un cop dur per al Palamós»

El Palamós haurà de competir la temporada 2020-2021 a Primera Catalana. La decisió de la FCF de donar per finalitzades les competicions impedeix els palamosins aconseguir el retorn a Tercera. El president del degà, Patxi Otamendi, explica que no estan contents perquè «en sortim perjudicats perquè afrontàvem amb bona dinàmica el final de curs». Tot i això, Otamendi admet que «es tracta d'una causa de força major que cal entendre i respectar». De les opcions que planteja la Federació, el dirigent es decanta per donar per bona la classificació actual. Otamendi diu que quedar-se a les portes del play-off li genera «tristor perquè teníem molta il·lusió en aquest curs. Era el moment perquè s'havia fet un esforç important per pujar i és un cop pel club». Resignats i assumint que per tercer any la realitat serà la 1a Catalana, el president, diu que «s'haurà de fer un pressupost adaptat a la difícil situació econòmica».