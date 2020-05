Palafrugell i Lloret continuaran la temporada vinent a OK Lliga

Finalment i després d'unes quantes setmanes de deliberació que han tingut els clubs amb força neguit, aquesta tarda la Federació Espanyola de Patinatge ha fet oficial la suspensió de la Lliga sense disputar cap play-off. D'aquesta manera, el títol és per al Barça, líder absolut mentre que l'altre punt destacat de l'acord és que no hi haurà descensos. D'aquesta manera tant el Corredor Mató Palafrugell com el Lloret Vila Esportiva continuaran la temporada vinent a l'OK Lliga. Al mateix temps, el Garatge Plana Girona s'assegura competir el curs que ve l'Europa Cup. L'OK Lliga Plata també s'ha donat per acabada amb els ascensos del Vendrell i el Mataró fet que farà que l'OK lliga passi a tenir 16 equips el curs vinent. Per la seva banda, l'OK Lliga femenina també ha coronat el Manlleu com a campió i no hi haurà descensos.