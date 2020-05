La Vinya reprèn l'activitat

Viu el futbol una realitat paral·lela al món. Similar en alguns aspectes, oposada en molts altres. La pandèmia del coronavirus ha sacsejat el planeta, canviant el present i plantejant un futur diferent de tot allò conegut fins ara. Ho ha patit, ho pateix i també ho patirà aquest esport. Tot i així, el seu retorn a l'aparent normalitat serà molt més accelerat que a la resta d'estaments. Per tot el que mou, que no és pas poc, sembla que tant la Primera com la Segona Divisió A han d'acabar la seva present temporada. Sí o sí. L'evolució de la malaltia i les circumstàncies acabaran dictant sentència, però si hi ha una escletxa, per més mínima que sigui, es tirarà endavant amb aquesta idea. Per això, mentre d'altres competicions d'un munt de disciplines han quedat suspeses i fins i tot s'han aplaçat uns Jocs Olímpics, el futbol a Espanya, almenys el professional, ha decidit sobreviure. El Consell Superior d'Esports (CSD) i el Ministeri de Sanitat han aprovat la tornada als entrenaments dels clubs i esportistes professionals. Això, sumat a la voluntat de LaLliga, fa que els equips posin els seus engranatges en marxa per adaptar-se a la nova situació que tot just comença. No n'és una excepció el Girona. Aquesta setmana torna el moviment a La Vinya i si tot va com està previst, el divendres es podrien reprendre els entrenaments.

Un retorn a la feina, això sí, ben diferent a la rutina que s'havia viscut fins ara. Amb el virus encara ben present, les precaucions es multipliquen. Una condició indispensable perquè l'equip torni a treballar és que els jugadors de la plantilla, juntament als membres del cos tècnic i els treballadors de La Vinya i aquells que tinguin contacte amb el primer equip, es sotmetin als pertinents tests de Covid-19. Quan? Demà mateix a les instal·lacions que el club té al PGA de Caldes. Les previsions del Girona preveuen que els resultats puguin arribar aquest mateix divendres. Si és així, s'aixecarà la barrera i es tornarà a entrenar el mateix dia. Es reprendrà així l'activitat, suspesa a mitjan març, moment en què els futbolistes van quedar confinats als seus respectius domicilis, on han intentat mantenir la forma tot seguint les directrius que se'ls facilitava des de l'entitat. Ara bé, un cop es torni a entrenar, aquestes sessions seran individuals i no podran coincidir dues persones al mateix espai. Això no es produïrà fins més endavant, sempre i quan es compleixin certs paràmetres i es vagin avançant cap a les següents fases que hi ha establertes perquè l'activitat esportiva torni a ser similar a la d'abans de l'aturada. Abans que el grup s'exerciti al complet, s'haurà de fer en petits grups d'un màxim de sis integrants.

Demà, cita perquè es facin els tests, però ahir i avui ja hi ha activitat prevista a La Vinya. Seguint al peu de la lletra els protocols que marca LaLliga, s'iniciava la setmana amb la revisió de les instal·lacions i serà avui quan es durà a terme la seva desinfecció perquè a partir de demà es pugui fer servir garantint la seguretat de totes aquelles persones que les utilitzin.



Brandon s'opera avui

El davanter, cedit per l'Osasuna al Girona fins al final de temporada, s'opera avui del trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Una lesió que va patir el passat mes de març en un entrenament. La intervenció s'hauria d'haver celebrat fa setmanes, però s'ha posposat fins a dues setmanes degut a la pandèmia. Un cop s'operi, Brandon Thomas haurà d'afrontar un llarg procés de recuperació fins, com a mínim, el proper novembre.