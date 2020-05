Julia Reisingerova viurà la seva segona etapa a Fontajau

Només un dia després d'anunciar la pèrdua d'un patrocinador important a partir del 30 de juny, l'Spar Citylift Girona ha fet pública aquest matí la primera incorporació per a la temporada vinent. Es tracta d'una vella coneguda per a l'afició de Fontajau: Julia Reisingerova. La pivot txeca ja va treballar sota les ordres d'Èric Surís la temporada 18/19 i el passat estiu va decidir canviar d'aires per anar-se'n al València.

De 22 anys i 1,98 metres d'alçada, Reisingerova es compromet amb l'Uni per les dues properes temporades, fins el 2022. L'any passat, l'únic que va formar part de la plantilla gironina, va participar de manera activa en la consecució del títol de Lliga i es va proclamar MVP de la final.

"Estem molt contents perquè va ser una jugadora clau per aconseguir el títol del 2019. Ara torna a Girona com una jugadora consolidada i amb més bagatge. Tot i la seva joventut, arribarà per ser una peça clau al nostre joc interior", explica Pere Puig, director esportiu del club. Amb aquest fitxatge avisa que "comencem a posar una bona base per a la temporada vinent".