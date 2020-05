La llum, cada cop més a prop

Sortir de les quatre parets ja és molt. Poder veure de nou la gespa, encara que sigui de més a prop, és un pas encara més gran. No hi ha futbol i no n'hi haurà en els propers dies, però el seu retorn s'acosta. Com se sol dir, es comença a veure la llum al final del túnel. Sempre a l'expectativa de com evolucioni el coronavirus i del que acabin dient les autoritats, la competició, tant a Primera com a Segona A, fa dies que mou el seu engranatge perquè la pilota rodi de nou. Si pot ser aquest estiu per acabar la present temporada, millor. És l'objectiu de LaLliga, organisme que fa uns dies enviava a tots els clubs un detallat protocol a seguir. El Girona el vol seguir al peu de la lletra. Dilluns es van revisar les instal·lacions de La Vinya i l'endemà es desinfectaven. Ahir, torn pels pertinents tests: PCR i anticossos. A tots els futbolistes de la primera plantilla, també als membres del cos tècnic que lidera Pep Lluís Martí i els treballadors que tindran contacte directe amb l'equip. No van ser els únics. S'hi sumaven el porter Jonathan Morilla i el migcampista Ibrahima Kebe, tots dos del filial, juntament als juvenils Adrián Turmo, Pau Víctor i Ilyas Chaira.

Seguint un horari estricte i separats per torns, tots ells van realitzar-se els pertinents tests, seguint «un rigorós protocol, portant mascareta i guants i realitzant un accés individualitzat i controlat en l'àrea en la qual s'han fet les proves». Així ho informava el club mitjançant un comunicat a primera hora de la tarda. La intenció és que els resultats es coneguin demà mateix. O dissabte, a tot estirar. Un cop això sigui possible i s'hagi determinat que no hi ha cap contagi, es reprendran els entrenaments. Primer, de manera individualitzada a l'espera d'anar avançant les respectives fases perquè el grup cada cop sigui més gran. LaLliga treballa amb la idea que la competició, tant a Primera com a Segona, es pugui reprendre el mes de juny i s'acabi durant l'estiu. Els partits es celebrarien a porta tancada, sense públic. El Girona va arribar a l'aturada de la competició en cinquena posició, a vuit punts de l'ascens directe.