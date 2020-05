El Bàsquet Girona ja coneix el camí que el pot dur a la LEB Or

El Bàsquet Girona té l'ascens a LEB Or una mica més a prop, després del que ha decidit aquest migdia la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB). Reunida la seva comissió delegada, no només ha decretat que el curs acaba sense descensos i que per tant, se salven tant el Citylift GEiEG Uni (Lliga Femenina 2) i el Quart (Lliga EBA), sinó que ha determinat els mecanismes d'ascensos de les diferents divisions. També el salt de LEB Plata a l'Or.

Per pujar, la intenció és celebrar una fase d'ascens, però això no es durà a terme si fins el 25 de maig no es donen les garanties sanitàries suficients que permetin que aquesta part de la competició es jugui abans del 30 de juny. Si s'arriba a aquesta situació, la FEB ja té clar què passarà: els tres primers classificats del grup d'ascens, pujaran directament. És a dir, el Múrcia, el Bàsquet Girona i també el Tizona.

En cas contrari, és a dir que sí que es pogués competir, es celebraria una fase d'ascens. No la jugaria el Múrcia, primer classificat a 8 de març, l'últim dia de competició. Aquest equip pujaria directe i la promoció se la disputarien cinc dels vuit primers equips que tinguessin la intenció de jugar-la. Un d'ells, com ha manifestat públicament, és el Bàsquet Girona.

Els gironins s'enfrontarien al guanyador del duel entre el cinquè i sisè classificat. De superar aquest obstacle, l'ascens seria un fet. Per tant, els de Fontajau podrien ser de LEB Or el proper 25 de maig si fos impossible tirar endavant la competició, o estarien a només un partit d'arribar-hi, sempre i quan es pugui jugar una promoció abans del 30 de juny.