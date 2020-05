És el moment de tornar a l'acció

Al Girona li ha arribat el moment de tornar a l'acció. De deixar d'estar entre quatre parets. Els seus jugadors fa prop de dos mesos que no trepitgen la gespa i avui ho faran de nou. Lluny està encara la normalitat i ara mateix no se sap del cert quan s'hi arribarà, però tornar als entrenaments és un primer pas per acostar-s'hi. La pandèmia del coronavirus ho ha paralitzat gairebé tot i mica en mica, la societat va recuperant la seva quotidianitat. Sobretot el futbol, que sembla anar per avançant, vivint a un altre món. LaLliga s'ha proposat que, sempre i quan les circumstàncies ho permetin, la competició professional es jugui de nou el proper mes de juny. Les plantilles de Primera i Segona A, sota les directrius d'un estricte protocol dissenyat per la patronal, s'han posat en marxa i algunes d'elles ja comencen a exercitar-se. Avui li arriba el torn al Girona. Es tornarà a La Vinya, una instal·lació revisada i desinfectada a principis de setmana. Ho faran tots els integrants del primer equip, els quals dimecres es sotmetien a les pertinents proves mèdiques: tests PCR i també d'anticossos. Els futbolistes, però també els membres del cos tècnic i aquell personal que durant els propers dies tindrà contacte directe amb l'equip.

Durant el matí d'ahir trascendien els resultats. No pas amb noms i cognoms, perquè aquesta informació és del tot confidencial, però es va saber, tal i com avançava Catalunya Ràdio, que tant jugadors com tècnics i personal havien donat negatiu en coronavirus. Al mateix temps, però, una vintena de membres presentava anticossos, el que volia dir que durant aquest temps de confinament havien passat la malaltia. Fonts consultades per aquest diari així ho confirmaven. Ja fa setmanes, el Girona informava que un futbolista i també un treballador de la direcció esportiva patien la Covid-19. Al no anunciar cap cas més, aquesta vintena de casos podrien ser del tot asimptomàtics. És a dir, que han patit la malaltia però que no han presentat els símtpomes. El cas és que, a dia d'avui, tothom està sa pel que els entrenaments es reprendran sense problemes.

Seran sessions individualitzades a l'espera d'anar avançant les fases pertinents per poder treballar amb més d'un jugador alhora. De moment, s'haurà d'establir una mecànica de treball concreta per complir amb els protocols que marca LaLliga. Avui i també demà només treballaran els integrants de la primera plantilla i no serà fins dilluns que s'hi afegiran els més joves: Jonathan Morilla i Ibrahima Kebe, del filial; i Pau Víctor, Adrián Turmo i Ilyas Chaira, del juvenil A.

L'entrenament d'avui es dividirà per grups de sis o set jugadors cadascun. Tots ells tenen una hora concreta d'arribada i es presentaran a La Vinya per separat, amb uns minuts de marge. Coincidiran els del mateix grup al camp d'entrenament, però ho faran amb uns quants metres de distància i treballant de manera individual. Han de venir amb les botes de casa i ja hauran rebut les pertinents tasques amb anterioritat. Els grups s'aniran encadenant fins que hagin treballat tots. La mecànica es repetirà al llarg d'aquests dies.