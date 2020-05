La il·lusió de retrobar-se de nou amb la rutina

Es fa ben difícil predir quan tornarà tot plegat a la normalitat. I, de passada, descriure precisament aquesta normalitat. Ara mateix, mentre es creuen els dits perquè es superin fases o perquè les xifres de contagiats i víctimes mortals baixin en picat, sembla ben lluny recuperar el que fins fa ben poc era el pa de cada dia. Per això, qualsevol pas endavant, per més menut que sigui, es rebut amb alegria. Mai els jugadors de la primera plantilla del Girona s'havien entrenat com ho van fer ahir al matí a La Vinya. Per separat, entrant esglaonadament a les instal·lacions, sense poder-se tocar ni tampoc dutxar o canviar de roba. Però tornar a la feina, a vestir-se de curt i trepitjar la gespa, va ser celebrat com mai per tots i cadascun dels futbolistes. «Els he vist molt il·lusionats, tenien moltes ganes de tornar», s'afanyava a dir el tècnic, Pep Lluís Martí, un cop acabat l'entrenament. El 15 de març, l'amenaça del coronavirus aturava l'activitat i des d'aquell dia, tot el treball havia sigut entre quatre parets o al jardí dels més afortunats. Fins ahir.

Ha tornat l'activitat a La Vinya. Aquesta setmana ha sigut un no parar. La instal·lació era revisada i desinfectada els dos primers dies. L'endemà, dimecres, els jugadors, membres del cos tècnic i també aquells treballadors del club que havien de tenir contacte amb l'equip es van sotmetre als tests PCR i d'anticossos. Tot plegat, seguint els protocols que marca LaLliga, disposada a fer el que sigui perquè la competició, tant a Primera com també a Segona A, es reprengui el proper mes de juny i es pugui acabar durant l'estiu. Divendres, sortien a la llum els resultats. Una vintena de membres havien passat la malaltia, però tothom estava net, pel que es podia tornar a treballar. Des d'ahir, poc abans de les nou, fins a la una del migdia, el Girona s'entrenava per preparar el retorn a la lliga. La jornada es va organitzar en diferents franges horàries i per grups d'uns cinc o sis futbolistes. Tots ells van realitzar, sense cap mena de contacte físic, una sèrie d'exercicis amb pilota i també sense ella. A l'espera que demà s'hi uneixin els joves del Girona B i del juvenil A (avui hi torna a haver sessió), ahir l'única baixa va ser la de Brandon Thomas, operat del genoll aquesta mateixa setmana.



Paraula d'entrenador

Si alguna cosa ha destacat Pep Lluís Martí, l'entrenador, d'aquesta primera jornada de treball, va ser «la il·lusió» de tothom per retrobar-se amb la rutina. «Tots tenien moltes ganes de trepitjar la gespa, de posar-se les botes i tenir contacte amb la pilota. Els he vist molt bé. És un primer entrenament i sabem que hi ha moltes restriccions, per això hem intentat complir tot allò que se'ns ha dit. Hem fet una bona feina i poc a poc l'incrementarem», deia en unes declaracions facilitades pel club. Explicava que ahir, i durant aquests propers dies, el treball serà només individual. «Potser se'ls farà més avorrit i dur, però amb les ganes i la il·lusió que m'ha demostrat tothom, estic convençut que tirarem aquesta situació endavant».

Deia haver vist «molt bé» físicament els jugadors, que s'han passat un mes i mig treballant als seus respectius domicilis. «Poc a poc anirem fent més feina per adaptar-nos a tot plegat. És el moment de posar-hi una mica d'imaginació. S'han d'agafar sensacions. Estic content perquè han treballat bé a casa, tot i que encara han d'adequar el cos als moviments, fa molt de temps que no ho fan. La primera setmana serà d'adaptació i després ja recordarem aspectes més tàctics», afegia.

Avui, nova sessió al matí i també a La Vinya. Es repetirà el sistema i els efectius. Demà, torn perquè s'incrementi el grup. Els cinc jugadors de la base que també es van sotmetre dimecres a les proves del coronavirus (dos del filial i tres del juvenil) s'exercitaran llavors a les ordres de Martí.