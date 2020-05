Pitu Batlle entrenarà el Banyoles

El Banyoles s'ha mogut de pressa i ja té entrenador pel curs que ve. El conjunt del Pla de l'Estany, després d'uns dies estudiant quina seria la millor alternativa per dirigir l'equip la temporada entrant, s'ha decantat per Pitu Batlle. El tècnic escalenc, de 43 anys, agafarà doncs el relleu d'Adam Fontes, que es va acomiadar de l'equip fa unes setmanes abans de l'anunci per part de la Federació que la Lliga quedava finalitzada. Batlle ha dirigit durant la seva carrera el Sant Pere Pescador, L'Escala, Palamós, a Tercera, i Verges, a més a més dels juvenils del Sàbat i Palamós.