Pitu continuarà al Llagostera

Després d'un any blanc per culpa d'una greu lesió i en què li ha tocat animar des de fora, la temporada vinent Pitu Comadevall tindrà l'oportunitat d'ajudar el seu Llagostera des d'on més li agrada, el camp. El club gironí ha anunciat aquesta tarda un acord amb el mitjapunta saltenc per perllongar el contracte que els uneix per una campanya més. Així, Pitu continuarà de blaugrana fins, com a mínim, el 30 de juny del 2021 i encetarà el seu vuitè exercici amb l'entitat que presideix Isabel Tarragó. L'acord, a més a més, contempla que Pitu passi a ser el nou coordinador dels equips de Futbol 7 del planter.