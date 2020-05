El «play-off» serà a l'agost

Javier Tebas, president de Laliga, va resoldre la matinada de diumenge molts dels dubtes que hi ha al voltant del retorn de la competició durant una entrevista al programa Partidazo de Vamos. Tebas va reconèixer que li «agradaria» que el campionat de lliga tornés el 12 de juny, encara que va admetre que no sap la data exacta per reprendre la competició perquè tot dependrà de si hi ha repunts en els contagis de coronavirus. «M'agradaria que comencés la Lliga el 12 de juny, però no sé què passarà. No ens precipitem. Dependrà de si hi ha repunts o no de contagis. Això no depèn del futbol, sinó de la societat», va dir. Un cop finalitzades les proves mèdiques al personal mínim imprescindible dels clubs per iniciar els entrenaments, LaLiga va informar que es van detectar cinc casos de futbolistes positius asimptomàtics.

Tebas va revelar que quan comenci la competició el mes de juny, «si els jugadors i tècnics fan les coses bé, no hi hauria de tenir cap infectat». El president de la patronal va dir que «Primera i Segona tornaran a les mateixes dates», encara que sí va apuntar que a Segona, com que no depèn de competicions europees, «sí que podrien endinsar-se a l'agost una mica». És precisament aquí on pot afectar el Girona. Quan Tebas va parlar de jugar a l'agost ho va fer tot responent a la pregunta de si es mantindria el format actual de play-off d'ascens a Primera. El president va contestar que sí i va afegir que les eliminatòries es disputarien a l'agost, un cop s'hagin acabat les fases regulars de Primera i Segona A i s'estiguin resolent les competicions europees.

En aquest sentit, doncs, si el Girona és capaç de mantenir l'actual cinquena posició que li dóna dret a disputar el play-off d'ascens, li tocarà allargar la temporada alguna setmana més. Tebas no va parlar de modificar el format la qual cosa fa preveure que serien, com fins ara, dues semfinals i una final a doble partit, amb la tornada al camp del més ben classificat. Tot plegat dibuixa un escenari en què, en cas que els gironins mantinguin la seva plaça de promoció, es poden trobar en ple mes d'agost jugant-se l'ascens a la màxima categoria. Abans però, els gironins hauran de mantenir la seva posició i, per què no, intentar acostar-se als llocs d'ascens directe. Ara per ara la segona plaça la marca el Saragossa amb 8 punts més que els gironins. Amb 11 jornades pel final de la temporada, els de Martí no veuen impossible atrapar els aragonesos ni el Cadis, que és el líder de la classificació amb 9 punts més que ells. Tot i això, per a aspirar a pujar directes caldria que l'equip trobés una regularitat pel que fa a resultats que no ha tingut durant tota aquesta temporada.

El president de LaLiga va dir ser «optimista» amb la tornada del futbol perquè a més a més el «futbol pot ser la punta de llança perquè la gent ho vegi». «Tornar és guanyar», va dir Tebas, que va revelar que en el moment que torni la competició hi haurà partits «cada dia des del primer dia fins a l'últim». En aquest sentit, Tebas es referia al fet que hi haurà partits divendres, dissabte i diumenge d'una jornada i que, entre setmana, es jugarà dimarts, dimecres i dijous els de la següent jornada. Tanmateix, LaLliga hauria demanat al Consell Superior d'Esports i a la Federació la possibilitat de poder jugar també partits els dilluns.