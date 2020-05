Jozabed destaca les ganes de la plantilla i alerta que cal vigilar amb les lesions

Els jugadors del Girona continuen treballant a La Vinya de manera individualitzada i molt lluny del que seria un entrenament convencional. A mitjà termini, la plantilla podrà començar a entrenar-se en petits grups i més endavant ja al complet a les ordres de Pep Lluís Martí. Mentrestant «és el que ens ha tocat viure i cal adaptar-s'hi» assegura Jozabed Sánchez. El migcampista andalús explica que tenia «moltes ganes» de tornar a entrenar-se «després de dos mesos gairebé aturats i sense poder veure la gent». De moment, els futbolistes treballen en una part del camp reduïda fent exercicis físics i sense poder interactuar amb pilota amb cap dels seus companys. Una situació «estranya» però que és el primer pas per a recuperar la forma física i tornar a la competició «de la millor manera possible». Això sí, Jozabed assenyala que cal ser prudent i no voler forçar la màquina més del compte perquè amb el calendari tan atapeït que es presenta, una lesió pot ser letal.

El jugador cedit pel Celta de Vigo fa una crida a la prudència en aquests primers dies per evitar que pugui caure algú lesionat. «Cal anar agafant sensacions a poc a poc i preparar el cos perquè no hi hagi lesions. Ens ve un mes i mig de Lliga escàs amb 11 partits. Serà un tram curt i molt exigent en què el cos ha d'estar el més ben preparat possible perquè no hi hagi lesionats. Si n'hi ha alguns, serà complicat», subratlla. El Girona ja té clar que no podrà més comptar amb Brandon Thomas, lesionat de gravetat, aquesta temporada.

A part del factor físic, Jozabed també considera important l'aspecte mental en aquests moments. L'andalús reconeixia que ha estat «dur mentalment per a tothom» estar tant de temps allunyat de la gespa perquè «semblava que serien dues setmanes i s'ha anat allargant». «Venir a entrenar, encara que sigui una hora i mitja, permet desconnectar. Perquè veus la gent amb la qual normalment passes el dia a dia, i parles amb un i amb un altre, sempre mantenint les distàncies de seguretat», afegia.

Jozabed confia posar-se a to físicament i guanyar protagonisme quan es reiniciï la Lliga. En aquest sentit, el jugador format al planter del Sevilla espera convèncer Martí que pot ser important en aquest tram express de la competició per a assolir l'objectiu. D'ençà que Martí va fer-se càrrec de l'equip, Jozabed no ha estat mai titular a la Lliga. De fet, amb el tècnic balear, Jozabed acumula tan sols 117 partits repartits en 6 partits. A la Copa, l'andalús sí que va ser titular contra el Linares, el Cartagena i el Vila-real. Cal recordar que el mitjapunta ha tingut diversos problemes físics i també va patir una lesió a l'octubre a Santander que el va allunya unes quantes setmanes dels terrenys de joc.