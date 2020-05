L'Uni confia tancar les renovacions d'Èric Surís, Laia Palau i Elonu

La tornada de Julia Reisingerova és, ara per ara, l'únic moviment confirmat que ha fet l'Uni de cara a la temporada que ve. Això no vol dir que l'encara Spar Citylift Gironano s'estigui de braços plegats, tot al contrari. La direcció esportiva del club està treballant i planificant la que ha de ser la plantilla de l'equip 2020-21. Ho fa però, amb la gran incògnita de saber sobre quin pressupost treballarà. La incertesa és màxima perquè no se sap què entrarà de les institucions ni tampoc d'abonaments, perquè encara no se sap quan es podrà començar la temporada ni si es farà a porta oberta. «Ha estat una temporada molt dura per nosaltres, entre el temporal Glòria i la pandèmia. Ara necessitem saber de què disposarem», explica el director esportiu Pere Puig.

El club té més que assumit que amb la situació actual, els pressupostos es reduiran en línies generals a la categoria. Tot i això, el màxim rival de l'Uni amb qui ha lluitat per la Lliga i la Copa les darreres temporades, el Perfumerías Avenida de Salamanca ha fet un cop d'efecte aquesta setmana amb la contractació de Roberto Íñiguez. L'extècnic de l'Uni, que va fer campió les gironines el 2015 va deixar el desembre passat la banqueta del Dinamo Kursk i estava lliure. Mentrestant, a Girona, l'Uni té la voluntat ferma que Èric Surís continuï dirigint l'equip i amb aquesta idea treballa. Tot i això, Surís, que també té la intenció de continuar, encara no té la proposta formal sobre la taula. L'oferta arribarà i l'Uni l'hi presentarà per tal que Surís pugui encetar la seva cinquena temporada consecutiva a Fontajau. Això sí, serà a la baixa. «N'hi farem segur d'oferta. Serà dintre del context general a la baixa que es viu», diu Puig.

Paral·lelament de si es lliga, o no, la continuïtat de Surís, el club treballa també per assegurar-se la continuïtat de dos dels pilars d'aquesta temporada. Laia Palau ja ha rebut la proposta de l'Uni mentre que Elonu la tindrà els pròxims dies. Mentrestant, Helena Oma i María Araujo tenen contracte en vigor, com també Marta Xargay que, això sí, té una clàusula fins a l'1 de juny que li permet quedar lliure si decideix executar-la.