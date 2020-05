El Futbol Base Vilobí engega una campanya per recollir aliments per a famílies vulnerables

El Futbol Base Vilobí engega una campanya per recollir aliments per a famílies vulnerables

Des de fa set anys, el Futbol Base Vilobí organitza un campionat on les diferents categories disputen els seus partits amb l'objectiu de recaptar aliments per a les famílies més necessitades. Enguany s'havia de celebrar la VIII edició de l'esdeveniment, però la pandèmia ho farà impossible. Per això, els pares i mares promotors del campionat i del Futbol Base Vilobí han decidit "fer un gran gol al covid 19", per evitar que guany no es pugui fer la present edició.

Amb l'objectiu de seguir recaptant aliments, el Futbol Base Vilobí ha canviat els camps d'esport pels supermercats de la població -Caprabo, Novavenda i Agrobotiga El Forn- on es disposarà de caixes per acumular els aliments que donin els ciutadans i que arribaran a les famílies més vulnerables a través de l'Associació Onyar Solidari.

En set anys, el Futbol Base Vilobí ha recaptat 11.645 kilos d'aliments i els organitzadors no tenen cap dubte que aquests 29, 20 i 31 de maig l'èxit de la convocatòria està assegurat, malgrat que no veurem els nens i les nenes jugant. En el seu lloc, s'ompliran les caixes als tres establiments comercials de llet, arròs, llegum cuites, llaunes de tonyina o sardina, farina, galetes, sucre, o pots de pinya, tòmaquet o esparracs que arribaran mitjançant Onyar Solidari a centenars de famílies, marcant un gol al covid19.

El club ha decidit mantenir l'esdeveniment per fomentar els valors de la solidaritat, i ara més que mai, els de l'esforç i el treball en equip.