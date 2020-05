Manolo 'El del Bombo': «No en tinc ni per menjar»

Manolo "El del Bombo", seguidor mític de la Selecció, viu desesperat per la mala situació econòmica que travessa. En una entrevista amb José Ramón de la Morena a El Transistor d'Onda Cero, ell mateix explica com els problemes de liquiditat l'han obligat a tancar el bar, pròxim a Mestalla, perquè no en té «ni per menjar».

«La meva situació és molt dolenta, molt dolenta ... Demano ajuda a tots, premsa, aficionats. Em poso molt trist. Em quedaran 800 euros de jubilació, 420 van amb la hipoteca, despeses del pis ... no en tindré ni per menjar», diu amb la veu entretallada.

«No es pot obrir (al bar). He decidit deixar-ho. Hi haurà una llei nova i no vull ... He perdut molts diners des del març. He tancat, prefereixo demanar alguna ajuda. Fixa't que m'han volgut comprar el bombo munts de vegades i no ho donava per res del món, i ara ho hauria de donar per menjar», confessa.

Durant els anys 90 el seu preuat 'Bombo' contribuïa també a l'animació dels partits del València CF a l'estadi de Mestalla. Sens dubte, Manolo ha estat i és un aficionat emblemàtic d'Espanya o clubs com el València CF i el Reial Saragossa.

Traspàs de bar

El 2011, el bar va estar a punt de tancar les portes. Amb la prohibició de fumar als locals i la d'emetre partits de futbol en pantalles orientades als carrers, el local va perdre molta clientela i, per tant, van minvar els seus ingressos. No obstant això, va aconseguir mantenir el negoci. El 2018 el va posar a la venda. El local valencià El teu museu esportiu va estar un temps anunciat a idealista.com i es podia adquirir per 190.000 euros (215.670 sumant impostos i despeses). Encara que fins a la data s'ha emprat com a bar, el local, deia l'anunci, podia adaptar-se al negoci que el comprador desitgés. Com indicava a l'anunci. No obstant això, el desig de Manuel Càceres era mantenir la decoració i essència del local, encara que qui porti el bar sigui una altra persona. Ho vol traspassar.

L'establiment compta amb una superfície total de 125 m2 (1.520 euros per metre quadrat). La zona per als clients, amb la barra inclosa, ocupa la major part del local (70 m2). A més té dos banys, un petit magatzem i una cuina (15 m2). El bar compta també amb una àmplia terrassa que dóna a la plaça València Club de Futbol.

Manolo, que va llogar el local fa anys, creu que ha arribat l'hora de deixar el negoci. No obstant això, va demanar a la propietària de l'establiment que no ho vengués, sinó que el traspassés perquè el seu bar mantingués la seva essència. I és que el local de Manuel Cáceres és fàcilment reconeixible. En l'anunci de la immobiliària RE / MAX a Idealista no s'esmenta que es tracta del famós bar de Manolo el del Bombo, però a través de les fotos no n'hi ha dubte.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus