"He tingut pretendents però amb l'Olot ens estimem"

Una roda de premsa virtual ha servit per escenificar la renovació de Raúl Garrido i Kevin Martínez al capdavant de la Unió Esportiva Olot per a la temporada vinent. Després de fer "coses boniques" i de "progressar" des de la seva arribada al club, l'any 2017, i de la sensació "agredolça" de no haver pogut acabar aquesta temporada en què s'havia somiat amb quelcom gran, el tècnic valencià ha deixat clar que tot i haver rebut diverses propostes, el fet de donar-se un temps per reflexionar i l'interès dels olotins han sigut dos factors clau per quedar-se.

"No sé si ens estimem, però aquí hi tinc una situació de benestar. Tenim molt bona entesa i totes les parts som conscients del que volem. Sí, hi ha hagut interès de diferentes equips i és normal, perquè així és el mercat. Però el que m'estima de veritat és l'Olot. És com si fos la meva dona. He tingut pretendents i totes han sigut molt boniques, però la nostra dona és l'Olot", ha reflexionat.

Ha parlat d'un "exercici de sentiment" per acabar-se quedant un any més i també "d'obra inacabada" per descriure aquesta temporada, en què l'equip estava signant una segona volta extraordinària que li havia fet guanyar-se el dret de somiar amb un hipotètic play-off que, finalment, no podrà ser. El llistó per l'any vinent serà alt, però Garrido no vol posar-se un objectiu massa ambiciós només d'entrada. "Ens equivocaríem. Hem d'anar complint amb els objectius pas a pas. No és gens fàcil competir amb els equips que hi ha a la categoria. El futur l'hem de basar en el treball diari i la il·lusió. No vull començar la temporada parlant de play-off perquè no es pot normalitzar el que ha sigut extraordinari".

De la seva banda, el director esportiu Sergi Raset ha confessat que un cop tancada la renovació del cos tècnic, el que era tota una "prioritat", el que es marca ara el club és la fita d'ampliar el contracte "d'un número important de jugadors". "Hi ha una incertesa important en relació a d'altres temporades, però volem donar continuïtat al projecte i fer una plantilla el més competitiva i estable possible", ha dit.