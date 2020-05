L'Uni s'assegura la continuïtat de l'ala-pivot Adaora Elonu

Mica en mica, el projecte de l'Spar Citylift Girona per a la temporada vinent va prenent forma. El club ja havia comunicat dies enrere que el principal objectiu no era pas cap altre que el de mantenir el bloc d'aquest curs i està complint amb la seva paraula. La renovació més recent és la d'Adaora Elonu. L'ala-pivot ha acceptat seguir un any més a l'entitat de Fontajau.



Va fitxar l'any passat procedent del Perfumerías Avenida i s'ha convertit en una peça clau en els esquemes de l'equip que dirigeix Èric Surís. Aquesta temporada ha sigut la jugadora més utilitzada pel tècnic, amb 626 minuts i també la més valorada, amb una puntuació mitjana de 14,7 per encontre.



"La seva renovació és una molt bona notícia. Estem parlant d'una jugadora molt implicada, que suma en diversos apartats estadístics. Era prioritari per a nosaltres que continués. Sabíem que era difícil, perquè tenia ofertes de Lliga Femenina i també d'altres equips per jugar l'Eurolliga, però ahir les negociacions van fer un tomb i va decidir quedar-se amb nosaltres", ha declarat el director esportiu, Pere Puig.



A banda del retorn de Julia Reisingerova, l'Uni anunciava fa pocs dies la renovació de la veterana Laia Palau. Amb Elonu, es suma una nova peça més al projecte, que comença a fer patxoca. "Amb ella i la resta de gent que tenim ja confirmada ens permet no haver de començar de zero. Sumem una nova jugadora que coneix el club", afegeix Puig.