Luis Enrique: «Jugar sense aficionats és més trist que ballar amb la teva germana»

Luis Enrique entén que el futbol professional reprengui les competicions, però no li agrada. I molts menys, en els estadis buits. "Jugar sense aficionats és més trist que ballar amb la teva germana", és la gràfica comparació que se li ha acudit alseleccionador espanyol per descriure les sensacions que produeix un partit sense públic.

La reflexió de Luis Enrique ve al cas després d'observar el passat cap de setmana la represa de la Bundesliga, el primer gran campionat que ha tornat a la competició després de la pandèmia del coronavirus. Els gestos i les actituds dels futbolistes van defugir l'efusivitat, seguint les recomanacions i les restriccions de les autoritats.

"És molt lleig i lamentable", opina el tècnic, que en la seva faceta d'espectador, ha subratllat: "Pots escoltar els insults i perdre la intimitat dels grans moments". No obstant això, recordant la seva època d'exfutbolista, va apuntar: "Jo, com a jugador, voldria començar com més aviat millor". I va afegir que no tindria "gens de por" a un possible contagi.

"Hem d'entendre que aquest és un negoci global que genera molts diners i tot i que l'espectacle és molt diferent de quan jugues amb la gent, pot ajudar-nos a passar el temps durant el confinament i superar això", va reflexionar Luis Enrique en la seva participació al programa Colgados del Aro.



La figura de Clemente

L'exfutbolista de l'Sporting, Reial Madrid i Barcelona, va elogiar la figura de Rafa Nadal com a exemple d'esportista ("és impossible no voler-li, llàstima que sigui madridista", va fer broma "una mica per polemitzar") i va elogiar la figura de Javier Clemente com a entrenador després de reconèixer que Louis van Gaal havia estat un dels millors tècnics que va tenir.

Amb el temps m'he adonat que Clemente, a través del que generava i també tàcticament, arribava a un nivell de convenciment, també a través de l'afecte, impressionant. Si em diu passa per aquí, pas per aquí; si em diu tira't per aquí, ho faig ... M'hauria tirat des d'on fes falta per ell. I sí, és la primera vegada que ho dic: m'agradaria tenir molt de Javier Clemente com a entrenador, va explicar Luis Enrique.

