Gelmà torna a Girona després de jugar dos anys a Itàlia

El Garatge Plana Girona CH ha fet oficial avui el primer fitxatge per la temporada 20/21. Es tracta de David Gelmà, que tornarà a vestir la samarreta blanc-i-vermella després d'haver jugat les dues últimes campanyes a Itàlia. Allà va marxar-hi el 2018 per jugar un curs al Follonica i el següent al Scandiano.

Als seus 25 anys torna a Girona, on hi va viure la temporada 17/18, en què l'equip va jugar la seva primera Copa del Rei i es va classificar per la WS Europe Cup, cosa que mai havia fet abans. L'arribada de Gelmà s'uneix a les renovacions de Jaume Llaverola, Marçal Coll, Gerard Pujol, Xevi Gurri, Humberto Mendes, Pau Palacín i David Carles. Per contra, no continuen Josep Hernández, Aniol Mangas i Oriol Garcia.