El Bordils anuncia la renovació del tècnic Pau Campos

L'Handbol Bordils ha anunciat aquest migdia que Pau Campos i Lluís Ferrer faran tàndem al capdavant del primer equip una temporada més, el que serà el vuitè a la Divisió d'Honor Plata. Així ho ha comunicat el club, que també ha anunciat que Gerard Farrarons, jugador des de fa anys a la primera plantilla, serà l'encarregat de dirigir el segon equip, que milita a Lliga Catalana. Josep Mitjà serà la seva mà dreta.

Serà el novè curs en dues etapes de Campos a Bordils. Amb ell a la banqueta es va assolir l'ascens a la segona màxima categoria de l'handbol estatal, l'any 2013. Després va encadenar quatre permanències consecutives, abans d'optar per canviar d'aires i marxar a Romania. Va ser l'estiu passat quan va tornar al club per rellevar Sergi Catarain i afrontar una temporada que ha quedat escapçada per culpa del coronavirus.